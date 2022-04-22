Україна отримає 500 мільйонів доларів безповоротної допомоги від США

Голова НБУ Кирило Шевченко, міністерка фінансів США Джанет Йеллен, міністр фінансів України Сергій Марченко Міністерство фінансів україни

Сполучені Штати нададуть Україні додаткову пряму фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів.

Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністеркою фінансів США Джанет Йеллен.

Кошти надійдуть до державного бюджету у формі грантової допомоги для допомоги у стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних виплат.

За словами Йеллен, це лише початок допомоги США на відновлення та відбудову нашої держави.

"Ми у співпраці з Конгресом США та міжнародними партнерами будемо підтримувати Україну у середньостроковій та довгостроковій перспективі", – заявила вона.

З початку повномасшабного вторгення РФ оголошена грантова допомога Україні з боку США сягає 1 мільярду доларів.

Економічна правда