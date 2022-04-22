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Україна отримає 500 мільйонів доларів безповоротної допомоги від США

П'ятниця, 22 квітня 2022, 18:40 - Cергій Мельник
 
Голова НБУ Кирило Шевченко, міністерка фінансів США Джанет Йеллен, міністр фінансів України Сергій Марченко
Міністерство фінансів україни

Сполучені Штати нададуть Україні додаткову пряму фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів. 

Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністеркою фінансів США Джанет Йеллен.

Кошти надійдуть до державного бюджету у формі грантової допомоги для допомоги у стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних виплат.

За словами Йеллен, це лише початок допомоги США на відновлення та відбудову нашої держави.

"Ми у співпраці з Конгресом США та міжнародними партнерами будемо підтримувати Україну у середньостроковій та довгостроковій перспективі", – заявила вона.

З початку повномасшабного вторгення РФ оголошена грантова допомога Україні з боку США сягає 1 мільярду доларів.

Економічна правда

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