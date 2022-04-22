Україна отримає 500 мільйонів доларів безповоротної допомоги від США
Сполучені Штати нададуть Україні додаткову пряму фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів.
Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністеркою фінансів США Джанет Йеллен.
Кошти надійдуть до державного бюджету у формі грантової допомоги для допомоги у стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних виплат.
За словами Йеллен, це лише початок допомоги США на відновлення та відбудову нашої держави.
"Ми у співпраці з Конгресом США та міжнародними партнерами будемо підтримувати Україну у середньостроковій та довгостроковій перспективі", – заявила вона.
З початку повномасшабного вторгення РФ оголошена грантова допомога Україні з боку США сягає 1 мільярду доларів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"