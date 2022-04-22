Колишні власники Приватбанку продовжують судитися за будівлю головного офісу – пресслужба

Суд розгляне апеляційні скарги "ПриватБанку" та Дніпропетровської обласної прокуратури на рішення суду у справі про позбавлення права власності банку на будівлю головного офісу у місті Дніпро вартістю 152 мільйони гривень.

Справу розгляне Центральний апеляційний господарський суд (м. Дніпро) 25 квітня, повідомляє пресслужба банку.

"Оскаржуване рішення Господарського суду Дніпропетровської області було ухвалене на підставі сфальшованих доказів та є одним з найзухваліших прикладів рейдерського захоплення власності державного банку, що наразі є предметом кримінального провадження, зареєстрованого Національним антикорупційним бюро", – повідомляють у фінустанові.

"Судові процеси навколо найбільших об’єктів нерухомості, що належать ПриватБанку, є складовою частиною комплексу спроб колишніх власників та топ-менеджерів банку з дестабілізації роботи найбільшого державного банку навіть в умовах воєнного стану", – заявив керівник напрямку ПриватБанку з судової практики та банкрутства Олег Лазовський.

За його словами, ПриватБанк розраховує на неупереджений розгляд справи в апеляційному господарському суді та відкладення судового засідання згідно з рекомендаціями Верховного Суду з огляду на продовження воєнного стану та загрозу життю учасників процесу.

Варто зазначити, що дія іншої постанови Центрального апеляційного госпсуду була зупинена Верховним Судом, який 13 квітня відкрив касаційне провадження за скаргою ПриватБанку. Мова йде про інший спір щодо нерухомості ПриватБанку ціною 86 млн грн, в якому суд в умовах воєнного стану відхилив клопотання державного банку про відкладення розгляду справи та 24 лютого ухвалив рішення проти державного банку.

Економічна правда