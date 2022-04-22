ОECP має намір відкрити регіональний офіс у Києві – Шмигаль
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) має намір відкрити регіональний офіс у Києві.
Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном.
"Українці борються за свободу й цивілізаційне майбутнє у Європейському Союзі. Тому для нас важливо використати найкращі практики ОЕСР та імплементувати їх в Україні у найближчому майбутньому.
Привітав намір відкрити регіональний офіс ОЕСР у Києві — це відмінна нагода для зміцнення й пришвидшення нашої співпраці", - написав Шмигаль.
Він додав, що на зустрічі з Корманном запросив ОЕСР зробити свій внесок у розбудову України.
"Поінформував очільника Організації економічного співробітництва та розвитку про створення в Україні плану й фонду відновлення нашої держави. Ми маємо на меті змінити країну та економічну модель, спираючись на найкращі світові стандарти.
Наша мета базується на принципах, які просуває український народ: європейське майбутнє, прозора держава й відкрита економіка", - додав прем'єр.
За його словами, Корманн "висловив міцну підтримку українцям у боротьбі за своє демократичне майбутнє та зазначив, що ОЕСР хоче допомогти у відбудові та відновленні України".
Економічна правда
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