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ОECP має намір відкрити регіональний офіс у Києві – Шмигаль

П'ятниця, 22 квітня 2022, 17:49 - Олексій Павлиш

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) має намір відкрити регіональний офіс у Києві.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном.

"Українці борються за свободу й цивілізаційне майбутнє у Європейському Союзі. Тому для нас важливо використати найкращі практики ОЕСР та імплементувати їх в Україні у найближчому майбутньому.

Привітав намір відкрити регіональний офіс ОЕСР у Києві — це відмінна нагода для зміцнення й пришвидшення нашої співпраці", - написав Шмигаль.

Він додав, що на зустрічі з Корманном запросив ОЕСР зробити свій внесок у розбудову України.

"Поінформував очільника Організації економічного співробітництва та розвитку про створення в Україні плану й фонду відновлення нашої держави. Ми маємо на меті змінити країну та економічну модель, спираючись на найкращі світові стандарти.

Наша мета базується на принципах, які просуває український народ: європейське майбутнє, прозора держава й відкрита економіка", - додав прем'єр.

За його словами, Корманн "висловив міцну підтримку українцям у боротьбі за своє демократичне майбутнє та зазначив, що ОЕСР хоче допомогти у відбудові та відновленні України".

Економічна правда

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