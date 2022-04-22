В уряді визначили критерії державної допомоги авіакомпаніям та аеропортам

Антимонопольний комітет схвалив проєкт постанови Кабінету міністрів про підтримку, що надається аеропортам та авіаційним перевізникам України.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Проєкт постанови "Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги в галузі авіації" створює правові механізми реалізації положень закону "Про державну допомогу суб’єктам господарювання" та формує нормативно-правову базу при здійсненні оцінки допустимості державної допомоги у відповідній галузі.

Згідно з проєктом постанови, критерії оцінки допустимості державної допомоги в авіаційній галузі мають містити:

мету і форми державної допомоги; категорії отримувачів державної допомоги; максимальний розмір; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги; витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.

Також пропонується встановити декілька видів державної допомоги та умови, за яких вона є допустимою. А саме державна допомога для:

компенсації витрат за надання послуг в галузі авіації, що становлять загальний економічний інтерес; надання інвестиційної та операційної державної допомоги аеропортам із середньорічним пасажиропотоком / вантажопотоком до 200 тисяч пасажирів / 200 тисяч тонн; надання інвестиційної допомоги аеропорту; надання операційної допомоги аеропорту; відкриття нових повітряних маршрутів; та умови надання допомоги соціального характеру для перевезення пасажирів.

Економічна правда