"Газпром" цього року може втратити третину експорту газу до Європи – Reuters

Експорт газу підконтрольного Кремлю "Газпрома" в Європу може скоротитися приблизно на третину цього року через війну в Україну, конкуренцію зі скрапленим природним газом та плани переходу РФ на розрахунки в рублях.

Про це пише Reuters із посиланням на опитаних аналітиків.

"На Росію припадає близько 40% європейських поставок газу, але Захід після початку вторгнення РФ в Україну намагається відучити себе від російських енергетичних потоків.

За словами аналітиків, плани стягнути плату за продаж газу "недружнім" країнам у рублях також підірвали перспективи експорту російського газу, оскільки Європа наголосила, що це було "шантажом" і майже одноголосно відмовилася виконувати", - пише агентство.

Так, Сергій Капітонов з Енергетичного центру Московської школи менеджменту "Сколково" заявив, що поставки "Газпрому" в Європу можуть скоротитися на 40-45 млрд кубометрів цього року з приблизно 150 млрд кубометрів у 2021 році.

А керівник відділу дослідження ринку газу в Rystad Energy Сіндре Кнутссон сказав, що поставки можуть знизитися ще більше, "під впливом прагнення покупців стати менш залежними від РФ, або через те, що Росія стримує обсяги, наприклад, через розбіжності щодо того, якою валютою за газ треба заплатити".

Він також не виключив припинення потоків через Україну, якщо війна завадить безпечному продовженню роботи газопроводів.

"Газпром" не розкриває своїх очікувань щодо експорту газу до Європи. Компанія не відповіла на запит Reuters про коментар.

"Найбільшими споживачами газу Газпрому в Європі у 2021 році були Німеччина, яка отримала 45,8 млрд кубометрів, Італія, яка отримала 20,8 млрд кубометрів, та Австрія, яка отримала 13,2 млрд кубометрів.

Поки що лише Угорщина погодилася перейти на схему "газ за рублі", яка передбачає, що покупці здійснюють розрахунки в іноземній валюті через російський Газпромбанк, який згодом конвертує її в рублі", - нагадує видання.

Економічна правда