У Росії виникли труднощі із закупівлями гудзиків

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Через накладені на Росію санкції багато швейних виробництв зіткнулися з труднощами в придбанні фурнітури, у тому числі з нестачею гудзиків.

Про це заявила голова Центрального Банку РФ Ельвіра Набіулліна на засіданні Держдуми.

"Наприклад, гудзики. Їх багато де роблять, але як підприємства нам кажуть, за їхніми оцінками, пошук нових партнерів, перебудова логістики – може займати до кількох місяців", – сказала Набіулліна.

Така ситуація відбувається і з паперовою промисловістю, зазначила голова ЦБ. Для виробництва паперу використовувалася російська деревина, але іноземні відбілюючі хімікати.

"Зараз виробники перемикаються на альтернативних постачальників, займаються розробкою власних хімікатів, але на це теж потрібен час", – сказала вона.

13 квітня голова Радфеду Валентина Матвієнко розповіла, що для неї став відкриттям той факт, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на виробництво металу в країні.

Матвієнко запропонувала дати відповідне доручення з виробництва цвяхів малому та середньому бізнесу.

Економічна правда