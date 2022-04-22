Архітектори запустили платформу з пошуку рішень для відбудови зруйнованих будівель

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Проєктна компанія АІММ запустила платформу, яка допоможе знайти оптимальні рішення для проєктування і будівництва повоєнних об’єктів з застосуванням енергоефективних та інноваційних технологій.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Команда створила перелік рекомендацій щодо того, як швидко проєктувати недороге житло, що відповідає ключовим вимогам.

"Ми систематизували інформацію щодо усього спектру будівельних та архітектурних рішень, які можна застосовувати від садибної та комерційної забудови і до комплексної реконструкції міст", – заявила креативна директорка АІММ Анна Іскіердо.

Платформа дає порівняння усіх наявних інженерних і будівельних рішень та дозволяє розширити обізнаність в напрямках енергозаощадження, сертифікації будівель та екологічного будівництва.

Крім того, на платформі АІММenergy зібрана інформація про програми відбудови, які на сьогодні ініційовані або обговорюються в Україні.

Особлива увага приділяється розробці маніфесту з баченням, як можна підсилити заходи цивільної оборони в існуючих будівлях та спорудах, а також для об'єктів нового будівництва.

Економічна правда