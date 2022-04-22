Під час війни відкрилось більше 10 тисяч ФОПів – Опендатабот

Після 24 лютого 2022 року в Україні зареєстрували більше 10 тис ФОП (10 455) та понад 1200 компаній (дані станом на 22 квітня).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"У перші тижні війни ЄДР не працював - нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та фоп почала зростати.

За перші тижні було зареєстровано більше 10 тисяч фоп та понад 1,2 тисячі компаній", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на порталі пошуку роботи Work.ua опубліковано майже 11 тисяч вакансій, з них близько 8 тисяч - нові.

А на порталі Djinni - 14 636 вакансій та 42 819 резюме. Кількість резюме програмістів постійно зростає.

"OLX Робота: 29 084 вакансії для робітничих спеціальностей. Jooble: наразі розміщено 55 552 вакансій", - додають в Опендатабот.

Економічна правда