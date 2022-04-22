Ferrexpo Жеваго відклала виплату дивідендів через війну

Рада директорів гірничорудної компанії Ferrexpo ухвалила відкласти будь-яке рішення щодо проміжних дивідендів за підсумками роботи компанії за повний 2021 рік.

Про це йдеться у звіті компанії на Лондонській фондовій біржі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рішення ухвалено у зв'язку з воєнною агресією Росії.

"Рада продовжить оцінку ситуації в Україні і, коли це доречно, ухвалить рішення щодо доходів акціонерів", – йдеться у звіті.

Ferrexpo вказала, що в результаті вищого операційного грошового потоку чистий грошовий потік від операційної діяльності збільшився минулого року на 59% - до 1,094 млрд доларів, а капітальні вкладення – на 75%, до 361 млн доларів.

Дивіденди, виплачені протягом 2021 року, збільшилися в 3,2 рази – до 105,6 центів на акцію порівняно з 33 центами у 2020 році, а загальна їх сума становила 619,38 млн доларів.

Компанія уточнила, що загальна сума дивідендів, виплачених на сьогоднішній день за 2021 рік, становить 46,2 цента, тоді як за 2020 рік – 85,8 цента.

Ferrexpo в 2021 році збільшила чистий прибуток на 37,1% - до 870,99 млн доларів при зростанні виручки на 48,1% – до 2,52 млрд доларів.

До жовтня 2019 року посаду гендиректора компанії обіймав Костянтин Жеваго, мажоритарієм якої він є.