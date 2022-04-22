У понад 90% російських ветклінік дефіцит препаратів та вакцин

Понад 93% російських ветклінік відчувають дефіцит препаратів та вакцин для тварин - найбільше ветеринари потребують препаратів для проведення загальної анестезії, антибіотиків, протипаразитарних та нестероїдних протизапальних препаратів.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на результати дослідження ветеринарного підрозділу "Інвітро" Vet Union.

В опитуванні взяли участь понад 100 представників ветеринарних центрів у всій країні.

За даними результатів дослідження, найбільша кількість установ зазнають нестачі препаратів для проведення загальної анестезії - 80% клінік, а половині ветцентрів не вистачає антибіотиків. Про дефіцит протипаразитарних та нестероїдних протизапальних препаратів заявили 20% опитаних.

"Дефіцит вакцин імпортного виробництва для собак та кішок є вже зараз. Можливо, він спровокований вкрай високим попитом на вакцини в березні з боку ветеринарних клінік та власників: усі намагалися запастись препаратами до зростання цін", - йдеться у звіті Vet Union.

Раніше про дефіцит препаратів для анестезії, які застосовуються при хірургічних операціях кішкам і собакам, заявляв головний лікар московської ветеринарної мережі "Аліса" Ян Музалевський. На початку квітня Музалевський зазначав, що препарати "Золетіл" (французької компанії Virbac) і "Телазол" (американської Zoetis) на той момент вже кілька тижнів були відсутні у продажу, а вартість зросла зі звичайних 2000 рублів за флакон до 25 000 рублів на чорному ринку.

Економічна правда