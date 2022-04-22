У РФ власники ТЦ можуть втратити до 30% виручки через вихід міжнародних мереж

Через закриття у РФ магазинів міжнародних мереж у власників торгової нерухомості падають доходи - очікують падіння річного доходу на третину.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

"У січні-березні 2022 року середні ставки оренди в ключових торгцентрах Москви знизилися на 5% рік до року, до 78,9 тис. руб. за 1 кв. м на рік, підрахували у CBRE. За даними Commonwealth Partnership, ставки знизилися на 7%.

При цьому у топ-5 торгцентрів у центрі Москви з відвідуваністю понад 1 тис. осіб на 1 тис. кв. м платіж по оренді виявився мінімальним за останні п'ять років – 190,3 тис. руб. за 1 кв. м, уточнили у CBRE", - йдеться у статті.

Зазначається, що поки що втрати власників московських торгцентрів не такі критичні, попри те, що іноземні ритейлери, які призупинили роботу, стали платити за оренду менше звичайного, зазначає керівник напрямку по роботі з рітейл-мережами "Магазина магазинів" Ксенія Гревцова.

Вони мають можливість залишатися закритими і виконувати зобов'язання ще кілька місяців, але вже влітку необхідно буде приймати рішення про продовження або припинення операцій, додають експерти.

При цьому, поки що масових розривів договорів оренди приміщень у торгцентрах не сталося.

За даними Knight Frank Russia, у березні частка вільних площ у торгцентрах столиці зросла лише на 1 процентний пункт, до 13,3% рік до року. Але вже з другого кварталу через закриття магазинів закордонних мереж частка вільних площ може збільшитись, не виключає регіональний директор департаменту торговельної нерухомості Knight Frank Russia Євгенія Хакбердієва.

За збереження поточних трендів зниження виручки торгцентрів у півроку може перевищити 30%, що призведе до переходу активів у власність банків-кредиторів, йдеться у статті.

Економічна правда