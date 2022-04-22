Росія вилетить із шістки найбільших економік світу, її замінить Індонезія – МВФ

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Росія втратить шосте місце серед економік світу у 2024 році, її випередить за паритетом купівельної спроможності Індонезія.

Про це йдеться у матеріалах Міжнародного валютного фонду.

У 2024 році частка російського ВВП у загальносвітовому, розрахована за ПКС, знизиться до 2,52%, а частка Індонезії досягне 2,61%.

ПКС дає можливість порівняти ВВП різних країн із поправкою на курси валют. Експерти МВФ підрахували, що за підсумками 2022 року цей показник для Росії знизиться до 2,72%, за підсумками минулого року він становив 3,07%.

Горизонт квітневого прогнозу МВФ – 2027 рік, до цього часу частка Росії у світовій економіці з ПКС може знизитися до 2,34%.

Прогноз МВФ, опублікований у жовтні 2021 року, зберігав за Росією шосте місце, тоді експерти оцінювали частку країни у світовому ВВП у 2,84% у 2026 році, на 0,4 процентних пункти більше, ніж у квітневому прогнозі.

За даними МВФ, свого піку частка Росії у глобальній економіці сягала 2008 року – 3,68%.

У 2019 році МВФ прогнозував, що Індонезія обжене Росію за часткою ВВП по ПКС. Проте прогноз не справдився – у пандемійному 2020 році ВВП Росії скоротився на 2,7%, а в 2021 році зріс на 4,7%.

МВФ зазначає, що ВВП Росії скоротиться на 8,5% у 2022 році та на 2,3% у 2023 році.

Економічна правда