Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, половина з них вже працюють
П'ятниця, 22 квітня 2022, 09:30 -
Станом на 22 квітня за програмою релокації із зони бойових дій переміщено 400 підприємств, 190 з них вже розпочали роботу.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено в безпечні локації, 190 з них вже працюють", – написав Гетманцев.
За даними голови парламентського комітету, ще 520 підприємств передано на транспортування.
Він нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням. Долучитись до логістики – за посиланням.
Економічна правда
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