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Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, половина з них вже працюють

П'ятниця, 22 квітня 2022, 09:30 - Cергій Мельник

Станом на 22 квітня за програмою релокації із зони бойових дій переміщено 400 підприємств, 190 з них вже розпочали роботу.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Продовжуємо працювати над евакуацією підприємств із зони бойових дій. 400 підприємств переміщено в безпечні локації, 190 з них вже працюють", – написав Гетманцев.

За даними голови парламентського комітету, ще 520 підприємств передано на транспортування.

Він нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням. Долучитись до логістики – за посиланням.

Економічна правда

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