У російському центробанку вважають, що спад економіки буде суттєвішим, ніж під час коронавірусу

Аналітики Центробанку РФ заявили, що спад російської економіки в поточних умовах буде більшим за масштабом та тривалістю, ніж під час пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в аналітичній записці профільного департаменту установи, повідомляє Інтерфакс.

"У березні російська економіка увійшла у фазу спаду внаслідок безпрецедентних санкційних заходів та згортання ділових зв'язків із Росією багатьма закордонними компаніями.

На відміну від короткострокового "коронакризового" спаду, що стався у II кварталі 2020 року, поточний спад з високою ймовірністю носить трансформаційний, структурний характер і буде більшим за масштабом та тривалістю за будь-яких сценаріїв", - йдеться у їхній заяві.

Вони також звернули увагу на "дуже високий рівень невизначеності" та зазначають, що питання про швидкість та масштаб спаду економіки та про період її відновлення є дискусійним.

Нагадуємо:

ВВП РФ 2020 року знизився на 4,7%. Раніше ЦБ опублікував дані опитування аналітиків, згідно з якими ВВП у 2022 році може впасти на 9,2% (на початку березня експерти прогнозували падіння на 8%).

Західні прогнози прогнозують більший рівень скорочення російського ВВП.