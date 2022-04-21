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Банки відзначають різке зниження попиту на кредити

Четвер, 21 квітня 2022, 21:13 - Ілля Колдомасов

Банки відзначили різке зниження попиту на кредити з боку бізнесу і населення та рекордне посилення стандартів кредитування та найнижчий рівень схвалення заявок. 

Про це йдеться в опитуванні НБУ.

Також фінустанови не очікують відновлення попиту на кредити, за винятком сегмента  МСП, та прогнозують подальше посилення всіх видів ризиків. 

Стандарти кредитування домогосподарств також посилились, більшою мірою на іпотеку. У І кварталі 2022 року учасники опитування відзначили зростання всіх видів ризиків, найбільше – кредитного й операційного. 

У наступні 12 місяців 46% респондентів прогнозують зростання обсягу корпоративного кредитування.  "Натомість більшість опитуваних зазначають про очікуване падіння роздрібного кредитування. Банки вважають, що якість кредитного портфеля погіршиться в обох сегментах. У найближчі три місяці банки прогнозують, що усі види ризиків надалі посилюватимуться", - йдеться у повідомленні.

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