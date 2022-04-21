Банки відзначають різке зниження попиту на кредити

Банки відзначили різке зниження попиту на кредити з боку бізнесу і населення та рекордне посилення стандартів кредитування та найнижчий рівень схвалення заявок.

Про це йдеться в опитуванні НБУ.

Також фінустанови не очікують відновлення попиту на кредити, за винятком сегмента МСП, та прогнозують подальше посилення всіх видів ризиків.

Стандарти кредитування домогосподарств також посилились, більшою мірою на іпотеку. У І кварталі 2022 року учасники опитування відзначили зростання всіх видів ризиків, найбільше – кредитного й операційного.

У наступні 12 місяців 46% респондентів прогнозують зростання обсягу корпоративного кредитування. "Натомість більшість опитуваних зазначають про очікуване падіння роздрібного кредитування. Банки вважають, що якість кредитного портфеля погіршиться в обох сегментах. У найближчі три місяці банки прогнозують, що усі види ризиків надалі посилюватимуться", - йдеться у повідомленні.