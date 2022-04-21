Велика Британія надала Україні 500 мільйонів доларів кредитних гарантів

Сполучене Королівство вирішило надати Україні фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів кредитних гарантій.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кредитні гарантії призначені для пом’якшення економічних наслідків російських злочинних дій.

Міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак підтримав заклик щодо екстреного надання Україні частини ресурсів країн-партнерів на потреби українського бюджету.

"Це дозволить уряду і надалі продовжувати виконувати всі захищені видатки і соціальні програми", – заявив Марченко.

Зазначається, що Британія готова долучитись до зусиль для залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні – Трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від МВФ.

Економічна правда