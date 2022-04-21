Всі розділи
Укр / Рус

Британія підняла мита на торгівлю з РФ і розширила ембарго

Четвер, 21 квітня 2022, 17:34 - Дана Гордійчук

Британія запровадила чергові санкції проти Росії і заборонила імпорт срібла, дерева та низки товарів розкоші, а також підвищила мита на торгівлю з РФ.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Країна розширила перелік товарів, імпорт яких заборонено, і включила в нього срібло, вироби з дерева та товари розкоші з Росії, включаючи ікру. Нове ембарго охопить імпорт на суму 1 млрд фунтів.

Крім того, уряд Британії підвищив тарифи на низку іншого імпорту з РФ на 35%. Підвищення мит охопить торгівлю на суму 130 млн фунтів, зокрема такі товари як діаманти та каучук.

Доповнюється…

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

санкції
Матеріали за темою
Підсанкційний засновник "Лукойла" Алекперов покинув раду директорів компанії 21 квітня 2022, 14:32
В Росії перероблять старі Ту-214 у бізнес-джети 21 квітня 2022, 12:57
Ще один російський банк в черзі на дефолт: ВТБ виплатив євробонди в рублях 21 квітня 2022, 11:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті