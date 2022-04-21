Британія підняла мита на торгівлю з РФ і розширила ембарго
Четвер, 21 квітня 2022, 17:34 -
Британія запровадила чергові санкції проти Росії і заборонила імпорт срібла, дерева та низки товарів розкоші, а також підвищила мита на торгівлю з РФ.
Про це повідомляється на сайті уряду Британії.
Країна розширила перелік товарів, імпорт яких заборонено, і включила в нього срібло, вироби з дерева та товари розкоші з Росії, включаючи ікру. Нове ембарго охопить імпорт на суму 1 млрд фунтів.
Крім того, уряд Британії підвищив тарифи на низку іншого імпорту з РФ на 35%. Підвищення мит охопить торгівлю на суму 130 млн фунтів, зокрема такі товари як діаманти та каучук.
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