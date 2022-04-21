Середня пенсія військових пенсіонерів перевищила 8,5 тисячі – Мінсоц

Середній розмір пенсії військових пенсіонерів в Україні перевищив 8,5 тисячі гривень.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба Міністерства.

"Після проведеної в березні індексації, коли вперше за багато років були проіндексовані пенсії, у тому числі й військовим пенсіонерам, середній розмір пенсії становив 4370 гривень, а середній розмір пенсій військових пенсіонерів перевищив 8500 гривень", – заявила Лазебна.

У Мінсоцполітики зазначили, що на початок квітня поточного року в Україні пенсії одержують 10,8 млн осіб, з яких понад 540 тис. – військові пенсіонери.

Економічна правда