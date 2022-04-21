Всі розділи
Укр / Рус

Одна з найбільших торгових компаній Японії Marubeni припиняє увесь новий бізнес із РФ

Четвер, 21 квітня 2022, 16:08 - Олексій Павлиш

Японська торгова компанія Marubeni Group не буде брати участі у будь-якому новому бізнесу, пов'язаному з РФ, а також буде вести переговори про припинення існуючих угод, де це можливо.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми глибоко стурбовані ситуацією в Росії та Україні, і ми страшенно засмучені тим, що безпеці багатьох невинних мирних жителів є загроза.

Ми висловлюємо наші глибокі співчуття людям, які втратили близьких або були змушені покинути дім через цю кризу. Ми рішуче підтримуємо міжнародні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення мирного вирішення, і ми щиро сподіваємося, що завдяки цим зусиллям ситуація покращиться і буде швидко вирішена", - кажуть в Marubeni Group.

У Marubeni додали, що мають намір виконувати всі санкції, введені проти РФ японським урядом.

Компанія продовжить стежити за розвитком подій та вживатиме всіх необхідних заходів, керуючись міркуваннями безпеки.

Marubeni належить 30% проекту газопроводу "Сахалін-1". Також компанія інвестувала у ТОВ "Волгоград полімер", підприємство з виробництва метанолу 1 млн тонн на рік, яке планували запустити у 2023 році.

Marubeni - одна з найбільших торгових компаній Японії. Асортимент компанії дуже широкий - від одягу і продуктів харчування до сталі і хімічних матеріалів.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Японія торгівля компанії Росія
Матеріали за темою
Японія офіційно скасувала торговельний статус РФ "країни найбільшого сприяння" 20 квітня 2022, 18:54
Найбільший НПЗ Японії відмовився від російської нафти: замінить нафтою з Близького Сходу 20 квітня 2022, 14:39
Toshiba зупинила прийом замовлень та інвестиції в Росію 20 квітня 2022, 09:39
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті