Одна з найбільших торгових компаній Японії Marubeni припиняє увесь новий бізнес із РФ

Японська торгова компанія Marubeni Group не буде брати участі у будь-якому новому бізнесу, пов'язаному з РФ, а також буде вести переговори про припинення існуючих угод, де це можливо.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми глибоко стурбовані ситуацією в Росії та Україні, і ми страшенно засмучені тим, що безпеці багатьох невинних мирних жителів є загроза.

Ми висловлюємо наші глибокі співчуття людям, які втратили близьких або були змушені покинути дім через цю кризу. Ми рішуче підтримуємо міжнародні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення мирного вирішення, і ми щиро сподіваємося, що завдяки цим зусиллям ситуація покращиться і буде швидко вирішена", - кажуть в Marubeni Group.

У Marubeni додали, що мають намір виконувати всі санкції, введені проти РФ японським урядом.

Компанія продовжить стежити за розвитком подій та вживатиме всіх необхідних заходів, керуючись міркуваннями безпеки.

Marubeni належить 30% проекту газопроводу "Сахалін-1". Також компанія інвестувала у ТОВ "Волгоград полімер", підприємство з виробництва метанолу 1 млн тонн на рік, яке планували запустити у 2023 році.

Marubeni - одна з найбільших торгових компаній Японії. Асортимент компанії дуже широкий - від одягу і продуктів харчування до сталі і хімічних матеріалів.

Економічна правда