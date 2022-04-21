Marvel припинить продажі і не продовжуватиме ліцензію на свої комікси в РФ

У РФ видавництво Geek City та магазин коміксів "Чук и Гик" повідомили про лист із компанії Marvel, у якому йдеться, що з літа вона припинить продаж та дію ліцензій на видання своїх коміксів.

Про це пише російська служба ВВС.

Серед них, комікси про супергероїв Капітана Америку, Людину-Павука, Халка та інші.

"Із точки зору ритейлу можу сказати, що це буде сильний удар по ринку, відчутний, але, слід визнати, не фатальний.

Фатальним ударом був би зараз відхід японських видавництв, який поки що, начебто не планується. А ось по видавництвах, які будували свою програму, спираючись в основному на Marvel, це звичайно руйнівний удар", - написав власник "Чука и Гика" Іван Чернявський у телеграм-каналі магазину.

Економічна правда