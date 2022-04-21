Китай збільшить видобуток вугілля

Держрада Китаю пообіцяла підтримати видобуток вугілля та проєкти із забезпечення енергопостачання країни.

Про це повідомляють китайські медіа, передає "Інтерфакс-Україна".

Виробничі потужності цього року планується збільшити на 300 млн. тонн. Це становитиме близько 7% прогнозованого споживання вугілля.

Заява кабінету міністрів свідчить про те, що країна продовжить нарощувати видобуток. Китай поставив амбітні довгострокові цілі в галузі охорони навколишнього середовища та розвитку відновлюваних джерел енергії, але вугілля, як і раніше, є головним пріоритетом для енергетичної безпеки країни та виробляє близько 60% електроенергії по всій країні.

За словами аналітиків, увага політиків до вугілля відображає їхню стурбованість з приводу обсягів генерації після торішнього дефіциту електроенергії.

China Energy Investment Corp. прогнозує, що споживання вугілля в КНР у 2022 році зросте на 2,2% і досягне 4,37 млрд. тонн. Основними споживачами будуть електроенергетична та хімічна промисловість.

За підсумками першого кварталу випуск вугілля в країні зріс на 10,3% у річному вираженні – до 1,08 млрд. тонн. У тому числі у березні виробництво становило 12,77 млн. тонн на добу, що є рекордом.

При цьому імпорт вугілля в січні-березні скоротився на 24,2% і становив 51,81 млн. тонн.