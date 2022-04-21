Українці вивели у березні майже 2 мільярди доларів: НБУ закрив лазівку

фото нбу

Від початку березня і на 18 квітня українці вивели 2,6 млрд доларів через операції квазі-кеш, наприклад – купівлю криптовалюти для обходу обмежень, тож НБУ уточнив валютні заборони.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Так, фізичні особи зможуть купувати активи, які конвертуються на грошові кошти та належать до операцій "quasi cash", лише за власну іноземну валюту. Наприклад, придбати криптовалюту за гривню, і таким чином вивести валюту вже не вдасться. За долар, натомість, – можна.

Ліміт на такі операції – 100 тис. грн на місяць в еквіваленті. Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні P2P-перекази. Зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг, які можуть здійснюватися без обмежень.

Уточнення заборони потрібно, адже банки купували значні обсяги валюти для розрахунків із міжнародними платіжними системами, що створює певний додатковий тиск на ринок. Так, у березні банки перерахували 1,7 млрд дол. міжнародним платіжним системам, а з початку квітня – 0,9 млрд дол.

До операцій "quasi cash" належить поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

Регулятор зазначає, що для підтримки вимушених переселенців фізичним особам дозволили в межах 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з гривневих рахунків.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив ліміт на зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном до 100 тисяч гривень в еквіваленті.