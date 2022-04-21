В Росії перероблять старі Ту-214 у бізнес-джети

газета.ру

Лізингодавець "Ростеху" "Ільюшин фінанс ко" запропонував переробити старі Ту-214, Ту-204–100 та Ту-204–300 у бізнес-джети та продати особам, чиї літаки західного виробництва не можна експлуатувати через санкції.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерело в держкомпанії.

Вік трьох Ту-214, двох Ту-204–100 та двох Ту-204–300, які раніше належали Red Wings (входить до "Ростеху"), "Владивосток-авіа" та "Трансаеро" (визнані банкрутами), становить від 12 до 16 років.

Вони зберігаються у лізингодавця "Ростеху" в розукомплектованому стані.

За словами співрозмовника газети, як мінімум кілька із семи бортів можуть знайти свого покупця для ремаркетингу під VIP-борт.

Як пояснили газеті в Об'єднаній авіабудівній корпорації, на відновлення льотної придатності та переробку літаків може знадобитися близько двох років і від 1,5 млрд руб. до 3 млрд руб.

Наразі резидент Росії не може купити бізнес-джет іноземного виробництва.

Експерти, опитані газетою, відзначають надмірну дорожнечу та економічну недоцільність конвертації цих пасажирських літаків у бізнес-джети замість того, щоб замінити ними випадаючі через санкції Airbus 321 і Boeing-737.