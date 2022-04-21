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Ще один російський банк в черзі на дефолт: ВТБ виплатив євробонди в рублях

Четвер, 21 квітня 2022, 11:57

ВТБ, який потрапив у лютому під санкції Заходу, виплатив власникам одного з чотирьох випусків єврооблігацій банку купон на 52 млн доларів в рублях.

Про це повідомляє російське ЗМІ "Вєдомості" з посиланням на члена правління ВТБ Дмітрія П'янова.

Банк провів виплати 15 квітня обсягом 4,2 млрд руб. Це один із чотирьох випусків єврооблігацій ВТБ, зроблених до 2014 року, адже після анексії Росією українського Криму секторальні санкції забороняли випускати ВТБ довгі валютні бонди. 

З цих паперів три випуски було зроблено в доларах і один - у швейцарських франках. Тепер підсанкційний ВТБ потрапив під блокуючі санкції ц виявився повністю відрізаним від закордонної платіжної інфраструктури в доларах, тож не може здійснювати платежі в іноземній валюті.



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