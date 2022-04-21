У РФ очікують падіння ринку таксі на 10-20%

Обсяг російського ринку таксі у 2022 році може скоротитися на 10-20% - учасники ринку бачать ризики у відпливі водіїв із країн СНД, подорожчанні автомобілів, комплектуючих до них, ремонту та страхування.

Про це пише РБК.

Серед основних ризиків для ринку таксі не лише падіння доходів населення, а й висока плинність кадрів, заявив РБК керівник департаменту економіки та розвитку транспорту Аналітичного центру при уряді Сергій Караваєв.

За його словами, останніми роками в галузі спостерігався відтік водіїв із СНД та приплив місцевих. Ця тенденція може продовжитись у 2022 році, вважає він.

Заміщення мігрантів російськими водіями буде недостатнім через великий попит на послуги таксі, заявив представник сервісу "Максим".

Глава "Таксовичкоф" звернув увагу, що за останні два місяці приріст нових водіїв у сервісі становив 12%. Представник "Яндекс. Такси" заявив, що сервіс та таксопарки теж фіксують приплив водіїв та їх підвищений інтерес до режиму самозайнятих.

Середня вартість автомобілів на тлі санкцій та призупинення роботи кількох автовиробників у Росії зросла як мінімум удвічі, повідомив гендиректор "Таксовичкоф". Найдорожче обходиться утримання, ремонт та страхування автопарку. Через подорожчання зростатиме частка російських автомобілів, а також знизиться рік допуску автомобілів, наприклад, з 2015-го до 2010 року, допустив представник сервісу.

В 2021 обсяг легального ринку таксі в Росії досяг 820 млрд рублів, пише РБК з посиланням на дослідження Аналітичного центру при уряді.

За його даними, водії, що законно працюють, заробили в сумі приблизно 650 млрд, по 83 млрд заробили таксопарки і агрегатори. Ринок нелегальних перевезень становив 157 млрд рублів.

Економічна правда