Procter&Gamble каже, що, можливо, не зможе продовжувати роботу в Росії
Виробник господарських товарів Procter&Gamble (бренди Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B та інші), ймовірно, не зможе продовжувати роботу в Росії через санкції, обмеження щодо фінансових установ, грошово-кредитного контролю та проблеми з поставками.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.
"У середу P&G назвала вплив війни на своїх роздрібних клієнтів, постачальників і дистриб'юторів фактором, який впливає на те, чи зможе вона залишатися в Росії.
P&G має приблизно 2500 співробітників у Росії", - пише агентство.
У компанії заявили, що існує "високий рівень невизначеності щодо того, як розвиватиметься війна, якою буде її тривалість та остаточне вирішення".
P&G також заявила, що два її заводи в Україні можуть бути знищені, що призведе до фінансового збитку. В Україні працює близько 500 співробітників P&G.
До війни бізнес P&G в Росії та Україні становив від 1,5% до 2% її чистих продажів і глобального прибутку, повідомили керівники компанії під час розмови з аналітиками в середу.
Нагадаємо:
Раніше міжнародна корпорація Procter & Gamble заявила, що зупинить усі нові капітальні інвестиції в Росію та суттєво обмежить своє портфоліо в країні.
Економічна правда
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