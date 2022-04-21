Procter&Gamble каже, що, можливо, не зможе продовжувати роботу в Росії

Виробник господарських товарів Procter&Gamble (бренди Always, Gillette, Pampers, Tide, Oral-B та інші), ймовірно, не зможе продовжувати роботу в Росії через санкції, обмеження щодо фінансових установ, грошово-кредитного контролю та проблеми з поставками.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

"У середу P&G назвала вплив війни на своїх роздрібних клієнтів, постачальників і дистриб'юторів фактором, який впливає на те, чи зможе вона залишатися в Росії.

P&G має приблизно 2500 співробітників у Росії", - пише агентство.

У компанії заявили, що існує "високий рівень невизначеності щодо того, як розвиватиметься війна, якою буде її тривалість та остаточне вирішення".

P&G також заявила, що два її заводи в Україні можуть бути знищені, що призведе до фінансового збитку. В Україні працює близько 500 співробітників P&G.

До війни бізнес P&G в Росії та Україні становив від 1,5% до 2% її чистих продажів і глобального прибутку, повідомили керівники компанії під час розмови з аналітиками в середу.

Нагадаємо:

Раніше міжнародна корпорація Procter & Gamble заявила, що зупинить усі нові капітальні інвестиції в Росію та суттєво обмежить своє портфоліо в країні.

Економічна правда