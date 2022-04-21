Туреччина готується зменшити залежність від російського газу

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Туреччина диверсифікує постачання природного газу завдяки контракту на придбання американського ЗПГ.

Про це пише Bloomberg.

Турецька державна компанія Botas, яка є давнім партнером російського "Газпрому", завершує переговори з німецьким Deutsche Bank про надання кредиту на суму 1 млрд. доларів, який буде витрачений на придбання американського зрідженого природного газу.

Виділені кошти підуть на закупівлю ЗПГ як у виробників у США, так і у трейдерів у Європі, повідомляють інформовані джерела.

Угода означає перший кредит компанії на імпорт ЗПГ і відкриває шлях для аналогічних угод, які дозволять Botas диверсифікувати поставки, в яких наразі домінують Росія та Іран. Підписання угоди очікується протягом найближчих тижнів.

Туреччина, як і ЄС, зіткнулася з серйозними проблемами через різке підвищення цін на блакитне паливо з РФ, але турецька влада не дозволяє держкомпанії перенести витрати на споживачів у контексті боротьби з інфляцією і президентських виборів, що відбудуться у 2023 році.