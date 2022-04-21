Міністр фінансів Марченко: Росія – це хвороба світової економіки

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Внаслідок війни Росії в Україні уповільнюється зростання світової економіки та пришвидшується інфляція.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на сесії G20 "Глобальна економіка та ризики".

"Росія – це хвороба світової економіки. Україна – це ті клітини імунітету, які мають бути активовані міжнародною медициною, щоб убити хворобу. Інакшого рішення не існує. Інакше інфекція пошириться на інші країни та почнеться зараження", – заявив Марченко.

За його словами, війна уповільнює зростання, підвищує ціни на продукти харчування та енергію, пришвидшує інфляцію та знижує доходи, одночасно порушуючи торгівлю та ланцюжки поставок у всьому світі.

"Втрати українського сільськогосподарського виробництва болісно відчують за тисячі кілометрів: від Північної Африки до Південної Америки. Країни з розвиненою економікою вже страждають від кризи", – сказав міністр.

Марченко заявив, що війна Росії проти України – це ще одна світова криза, яка потребує спільного підходу – світ має об'єднати зусилля, щоб зупинити цю війну та допомогти Україні.

Міністр запропонував країнам направити частину спеціальних прав запозичень, отриманих від МВФ, на фінансування дефіциту бюджету України.

"Не всі присутні на сесії є державами-донорами. Але всі отримали свою частку Спеціальних прав запозичень від МВФ. І якщо ви направите хоча б 10% із них до України, це матиме для нас велике значення", – сказав він.

Економічна правда