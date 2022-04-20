США закривають лазівки: запроваджують санкції проти російської крипти та банку 

Сполучені Штати запровадили нові санкції, які мають обмежити можливість Росії обходити заборони – до переліку увійшли російські майнери криптовалюти, банк та пропагандитська мережа олігарха Константіна Малофєва.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Під нові обмеження за сприяння ухиленню від санкцій увійшли понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з російським олігархом Константіном Малофєєвим. Зокрема, заборони торкнуться російської індустрії видобутку (майнінґу) криптовалюти, яка є третьою за величиною у світі.

А саме, під повне замороження активів у США потрапив "Транскапіталбанк" (ТКБ) – російський приватний комерційний банк, який пропонував декільком банкам в Азії варіанти ухилення від міжнародних санкцій.

Наприклад, TKB запропонувала своїм клієнтам можливість здійснювати транзакції через свою власну банківську систему TKB Business, місцеву альтернативу SWIFT.

Крім того, США наклали санкції проти мережі олігарха Константіна Малофеєва, який ще з 2014 року знаходиться під санкціями за фінансування терористів на Сході України. США накладають санкції на мережу Малофеєва під назвою Міжнародне агентство суверенного розвитку (IASD). Вона позиціонує себе ніби як фінансовий консалтинг, але на практиці разом із російським урядом шукає можливості ведення бізнесу для підсанкційних російських компаній.

Разом із мережею під санкції потрапили топпосадовці Агентства та її "дочок". У перелік потрапила також московська компанія MarGlo, теж пов’язана з Малофеєвим, мета якої була надавати фінансові послуги від імені підсанкціних компаній.

Інше крило мережі Малофеєва – організація "Царьград", завданням якої є поширення кремлівської пропаганди та дезінформації для російського уряду. Ця організація виступала посередником між проросійськими політиками у ЄС та Кремлем. Вона, разом зі своїм керівником Павлом Кузьміним, потрапили у новий санкційний список.

ТОВ "Аналітичний центр Катехон" (Катехон), розташоване в Москві, теж прикидається аналітичним центром для розповсюдження антизахідної та прокремлівської дезінформації та пропаганди, яка націлена на маргінальну аудиторію на Заході.

Також під санкції потрапили компанії, які займаються майнінґом криптовалют, аби не дозволити РФ обійти таким чином санкції. А саме, обмеження торкнуться компанії "Бітрівер" та її десяти "дочок".