Стало відомо, коли запрацює трастовий фонд солідарності з Україною

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що трастовий фонд солідарності з Україною розпочне роботу 5 травня.

Його слова передає Інтерфакс-Україна.

"5 травня, буде відправна точка цього трастового фонду, з міжнародної конференції донорів. Вона буде організована Польщею, Швецією та за підтримки Єврокомісії, всіх країн-членів, а також за підтримки багатьох міжнародних дійових осіб", - заявив він.

За словами Шарль Мішеля, ЄС тісно працює з такими міжнародними організаціями як МВФ та Світовий банк, щоб переконатися, що ЄС може мобілізувати кошти на підтримку України.