Стало відомо, коли запрацює трастовий фонд солідарності з Україною
Середа, 20 квітня 2022, 21:10 -
Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що трастовий фонд солідарності з Україною розпочне роботу 5 травня.
Його слова передає Інтерфакс-Україна.
"5 травня, буде відправна точка цього трастового фонду, з міжнародної конференції донорів. Вона буде організована Польщею, Швецією та за підтримки Єврокомісії, всіх країн-членів, а також за підтримки багатьох міжнародних дійових осіб", - заявив він.
За словами Шарль Мішеля, ЄС тісно працює з такими міжнародними організаціями як МВФ та Світовий банк, щоб переконатися, що ЄС може мобілізувати кошти на підтримку України.
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