Україна запропонувала план позбавлення ЄС від залежності до російських енергоресурсів

Україна запропонувала комплексний підхід для позбавлення Європейського Союзу залежності від російських енергоресурсів.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

Серед кроків:

- заміщення російських вуглеводнів поставками з інших джерел (збільшення використання скрапленого природного газу та поставок нафти танкерами);

- погодження 9 місячного строку відмови від російської нафти, який дасть постачальникам з інших країн можливість укласти контракти з європейськими клієнтами та збільшити видобуток;

- відмова від російського ядерного палива.

У міністерстві додали, що до газу, який транспортується до Європи трубопроводами, можна застосувати так звану "іранську модель" санкцій. Коли оплата за поставлений газ буде зберігатися на спеціальних європейських рахунках, допоки Росія не припинить агресію і не відшкодує нанесені втрати.