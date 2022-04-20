Японія офіційно скасувала торговельний статус РФ "країни найбільшого сприяння"

Японія офіційно скасувала торговий статус Росії "найбільшого сприяння" через її вторгнення в Україну.

Таке рішення у середу ухвалив японський парламент, пише AP.

"Позбавлення торговельного статусу Росії є останнім кроком Японії проти Москви і було частиною переліку санкцій, оголошених прем’єр-міністром Фуміо Кісіда минулого місяця, який також включав рішення про вислання восьми російських дипломатів і торгових чиновників", - пише видання.

Скасування торгового статусу стосується мит на весь російський імпорт, що дозволяє Токіо вводити вищі мита на такі товари. Це було прийнято разом із США та іншими країнами-членами Групи Семи.

Японія раніше заморозила активи сотень російських осіб і груп і заборонила нові інвестиції та торгівлю, включаючи експорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях. Японія також оголосила про плани поступового припинення імпорту російського вугілля.

Економічна правда