Ціни виробників промислових товарів у Німеччині зросли на 30%

Індекс цін виробників промислових товарів у Німеччині у березні виріс на рекордні 30,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомило Федеральне статистичне відомство ФРН, повідомляє Financial Times.

Це найвище зростання індексу за історію спостережень з 1949 року. При цьому у лютому індекс зріс на 25,9%, у січні – на 25%. Порівняно з лютим у березні ціни на сировину, матеріали та товари проміжного споживання збільшились на 4,9%.

Причиною такого стрімкого зростання цін, як зазначили у відомстві, є збільшення вартості енергоносіїв.

Так, у березні ціни на них зросли на 83,8% порівняно з тим самим місяцем минулого року. Порівняно з лютим цього року зростання становило 10,4%.

Щодо вартості природного газу, то він подорожчав на 144,8% порівняно з березнем 2021 року.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що значне підвищення цін, що встановлюються виробниками, на електроенергію і продукти харчування позначиться і на споживачах. Наголошувалося, що в середньому зростання цін на продукти харчування досягло 6,2%.