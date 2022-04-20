Аграріям вперше з початку війни дозволили підняти в повітря агродрони

У Київській області аграріям вперше з початку війни дозволили підняти сільськогосподарські дрони для сезонного внесення засобів захисту рослин.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

"В умовах воєнного стану вперше вдалося підняти в повітря сільськогосподарські дрони для виконання сезонного внесення ЗЗР на 130 га ягідних насаджень. Повітряні роботи пройшли в Київській області, на території, яка ще донедавна була окупованою.

При дефіциті паливних ресурсів, пестицидів, ризиків замінувань полів використання агродронів стало рішенням №1", - кажуть в міністерстві.

Там додають, що робота з агродронами в умовах війни складається не тільки з факту виконання внесення дроном ЗЗР, а в першу чергу з підготовки до цього процесу:

отримання дозволів та погодження з військовими підрозділами використання повітряного простору для аграрних потреб;

отримання дозволів на польоти та офіційних розпоряджень Міністерства оборони України, будь-які неузгоджені дії будуть миттєво розцінені як ворожі, а відповідно - техніка буде знешкоджена ЗСУ.