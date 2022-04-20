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У квітні експорт російського вугілля на тлі санкцій і ембарго впав на понад 20%

Середа, 20 квітня 2022, 13:46 - Олексій Павлиш

У квітні експорт російського вугілля впав більш ніж на 20%, а з початку року зниження становило 9%.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Міненерго РФ.

За словами директора департаменту вугільної промисловості Міненерго РФ Петра Бобильова, з початку року експорт російського вугілля впав на 9%. 

"На жаль, ми бачимо на сьогодні зниження обсягів експорту, особливо до кінця березня та квітня цифра значуща - понад 20%. З початку року це майже 9%", - завив Бобильов на круглому столі у Держдумі.

За словами чиновника, споживання вугілля на внутрішньому ринку, навпаки, зросло, особливо у другій ціновій зоні ринку електроенергії (Сибір), як у сфері ЖКГ, так і в енергетиці.

"За даними міністерства вугільної промисловості Кузбасу, видобуток вугілля в регіоні за березень знизився на 9%, до 19 млн тонн. Зменшується видобуток як коксівних, і енергетичних марок.

З початку 2022 року Кузбас видобував 57 млн тонн проти 58 млн тонн за січень-березень 2021 року. Найбільш значно скоротилися відвантаження залізничним транспортом у західному напрямку - на 3,1 млн тонн, до 23,9 млн тонн. У східному напрямку відвантаження зросли на 0,6 млн тонн, до 14,1 млн тонн", - йдеться у статті.

Через війну в Україні країни ЄС ввели ембарго на імпорт російського вугілля, дозволивши постачання за раніше укладеними контрактами до 1 серпня.

"На цьому тлі російські компанії шукають альтернативних покупців вантажів на західному напрямку, проте стикаються з труднощами під час оплати.

Так, за даними Platts, у квітні російські компанії пропонували індійським покупцям вугілля $165 за тонну на умовах CFR (доставка в порт покупця), при цьому дисконт до аналогічного австралійського вугілля становив близько $65 за тонну. У березні з необхідністю надавати суттєві знижки на продаж експортних партій зіткнулися російські нафтові компанії", - пише газета.

Економічна правда

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