Уряд запустив процеси відновлення і демонтажу будівель, пошкоджених внаслідок війни

Кабінет міністрів ухвалив постанови, необхідні для організації робіт з відновлення чи демонтажу будівель і споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"Уряд активно працює над тим, щоби процес відновлення інфраструктури, зруйнованої та пошкодженої внаслідок збройної агресії РФ, розпочався якнайшвидше. Відтак на засіданні Кабінету міністрів були прийняті розроблені Мінрегіоном постанови, необхідні для організації робіт та проведення демонтажу зруйнованих будівель і споруд", – йдеться у повідомленні.

"Ухвалені постанови дозволять прийняти обґрунтовані рішення щодо відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтажу, а також спростити процедуру експертизи проєктної документації та пришвидшити розроблення проєктів відновлення пошкоджених об’єктів", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Економічна правда