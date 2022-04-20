Запасів іноземної електроніки у російських магазинах вистачить до літа – ЗМІ

Запасів іноземної електроніки та побутової техніки на складах і на полицях російських магазинів вистачить до літа.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на експертів та джерела на ринку.

За словами співрозмовників видання, прогноз справедливий, якщо на техніку в Росії не буде ажіотажного попиту та в країну привезуть замовлені ще взимку партії товару, що "застрягли в Європі".

Деякі з них припустили, що резерви закінчаться лише у серпні-вересні. На тлі труднощів з поставками комплектуючих та готової продукції асортимент у магазинах може звузитися, повідомив представник асоціації виробників і продавців електроніки РАЕК.

"Джерело в одній із роздрібних мереж відзначило, що через зростання цін і на тлі того, що наприкінці лютого - на початку березня попит на електроніку був ажіотажним, продажі у травні можуть різко просісти.

Інший співрозмовник газети звернув увагу на те, що окремі категорії техніки та електроніки буде складно замінити іншими брендами за короткий термін: йдеться про преміальні моделі побутової техніки, флагманські смартфони та розумні годинники, ігрові консолі та інші гаджети", - йдеться у статті.

Мінпромторг РФ запевнив, що відслідковує ситуацію в торгових мережах, які продають побутову техніку та електроніку.

За даними на 13 квітня, сформовано достатні запаси холодильників, пральних машин, смартфонів, електричних чайників, телевізорів, стаціонарних комп'ютерів, мікрохвильових печей, газових та електричних плит з духовками, стверджують у відомстві.

Нових відвантажень у Росію, за словами джерела, близького до одного з вендорів, поки що немає. Він додав, що уникнути дефіциту комп'ютерів у другому півріччі вийде, якщо в Росії запрацює механізм паралельного імпорту - ввезення продукції до Росії без дозволу правовласника, тоді партії товарів можуть надходити з Туреччини, Казахстану, Узбекистану.

"За словами співрозмовника газети, паралельний імпорт теоретично дозволяє завозити мільйони гаджетів. Однак регулярність таких поставок непередбачувана, тому що у перекупників може не виявитися потрібної кількості товару.

Крім того, серед ризиків при такому ввезенні - відсутність гарантій з боку виробника, фірмового сервісу та підтримки, неможливість підключити деякі функції", - резюмує газета.

Економічна правда