Оператор порту в Туреччині, де ховається яхта Абрамовича, може порушувати британські санкції

Оператор портів, що приховує яхту підсанкційного олігарха Романа Абрамовича, ризикує порушити санкції Великобританії.

Про це повідомляє Financial Times.

Так, турецький порот, у якому знаходиться 140-метрова Solaris знаходиться під управлінням лондонського холдингу Global Ports Holding.

Global Ports Holding є найбільшим у світі оператором круїзного порту, який має 22 термінали в 14 країнах. Зокрема – док у Бодрумі, куди минулого тижня прибуло 140-метрове судно Solaris. Хоча власником судна офіційно зазначається Beautiful Seascapes Limited, відомо, що яхта насправді належить Абрамовичу.

Експерти кажуть, що портовий оператор Лондона ризикує порушити санкції Британії, оскільки в турецькому терміналі, в якому він має контрольний пакет акцій, знаходиться яхта підсанкційної особи.

Юристи сказали, що компанія, що зареєстрована у Великобританії, піде на значний ризик, якщо візьме плату за розміщення яхти, підозрюваної у належності особі, яка перебуває під санкціями.

Так, наприклад, партнер юридичної фірми Kennedys Майкл Білту вважає, що компанія буде підпадати під санкції Великобританії, навіть якщо її діяльність ведеться в Туреччині.

Схожої думки дотримується Джон Стрейндж, консультант Penningtons Manches Cooper. Він вважає, що компанії слід звернутися до британського санкційного регулятора, якщо є будь-які сумніви щодо можливого порушення закону.

Джеймс Яффа, засновник спеціалізованої юридичної фірми для суперяхт Jaffa & Co, пояснив, що покаранням за порушення санкцій може бути ув'язнення для керівників і значний штраф для компанії.

Однак партнер Keystone Law Бенджамін Малтбі вважає, на противагу, що Global Ports Holding не порушує закон, оскільки нещодавня заборона на вхід російських суден до британських портів не поширюється за межами Великобританії.

Нагадуємо:

Суперяхта Eclipse, пов'язана з російським мільярдером Романом Абрамовичем, у вівторок пришвартувалася на турецькому курорті Мармарис – днем раніше у Бодрумі знайшли його яхту Solaris.