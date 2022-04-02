На Луганщині відновили газопостачання для понад 100 тисяч українців

Фахівці Оператора ГТС України локалізували ділянку газогону на Луганщині, який був пошкоджений ворожими обстрілами – постачання газу відновлено для понад 100 тисяч мешканців.

Про це повідомила пресслужба Оператора газотранспортних систем України.

В ОГТС нагадали, що газогін було пошкоджено ворожим обстрілом у п’ятницю, 1 квітня. Через це декілька газорозподільних станцій були повністю зупинені.

Ще низка населених пунктів отримували газ за тимчасовою схемою "з балону".

Наразі постійний маршрут транспортування газу відновлено для частини мешканців Луганщини, які отримували газ за тимчасовою схемою.

"Ситуація з газопостачанням мешканців Луганщини через бойові залишається складною, частина регіону - без газопостачання внаслідок пошкодження магістрального газогону", – додали в ОГТСУ і наголосили, що роблять все можливе, аби відновити подачу газу мешканцям Луганщини.

Нагадуємо:

Під Сєвєродонецьком росіяни у суботу перебили газогін діаметром 500 мм, майже вся область без газу, повідомили в Луганській ОДА.