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Укртелеком відновив роботу у всій Україні, крім Луганщини

Субота, 2 квітня 2022, 16:40

У п’ятницю фахівці Укртелекому відновили пошкоджені магістральні лінії і надання послуг у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Наразі послуги компанії надаються в усіх областях, крім Луганської області. Триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг. 

Держспецзв’язку зазначає, що ситуація з покриттям мобільними операторами території України за попередню добу не зазнала значних змін.

На суботу найбільш проблемними регіонами залишаються Донецька, Київська, Чернігівська області. Водночас оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працює завдяки обладнанню Starlink компанії SpaceX.

У четвер повідомлялося, що мережа зазнала перебоїв з наданням інтернет-послуг для частини абонентів. У той же день Укртелеком повідомив, що мережу відновили, але послуги були тимчасово недоступні у Мелітополі, а в цілому в Запорізькій області працювало 70% вузлів.

Також надання послуг було перервано у Чернігівській області, де виникла проблема з електроживленням мережевого обладнання, та у Луганській області.

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