Запустився інструмент для перевірки зв'язків з російськими і білоруськими активами

Запустилась платформа RuAssets, яка виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їхніх рахунків та арешту майна.

Про це повідомляє YouControl.

Система також сигналізує про пов’язаність з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами. Засновники кажуть, що інструмент покликаний викрити винних в окупації України та попередити увесь світ про загрозу співпраці з бізнесом, що має зв'язки з РФ чи РБ.

"Адже для компаній така співпраця – значні ризики: санкційні, фінансові, операційні, репутаційні", - йдеться у повідомленні.

Засновники також говорять, що інструмент може допомагати зокрема правоохоронних органів та органів державної влади – для пошуку російських та білоруських активів за межами країн-агресорів, а також бізнесу – для перевірки існуючих або нових контрагентів на пов’язаність з компаніями та особами з Росії та Білорусі.