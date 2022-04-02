АЛЛО звільнила половину співробітників, але тримається

Маркетплейс АЛЛО повідомляє про суттєві проблеми, зокрема масові скорочення, втрату активів, падіння маржі та складнощі з орендою. Проте, компанія поступово адаптується до роботи в нових умовах.

Про це у соцмережах повідомив голова її правління Дмитро Деревицький.

Він окреслив такі труднощі компанії: звільнення більше половини співробітників, втрата активів, оскільки частина магазинів розграбована або знищена снарядами, падіння маржі за товарами власного імпорту та тиск від частини орендодавців, які вимагають оплати за відкриті магазини у звичайному розмірі.

За його словами, попри значні збитки компанія адаптується до роботи в нових умовах. Так, виплачується матеріальна допомога співробітникам, зроблено релокейт складів, поступово відкриваються магазини, а також відновилася робота маркетплейсу та імпорт товарів.