Регіонам РФ не вистачає грошей платити по кредитам
У Держдуму РФ внесли законопроект, який дає Мінфіну можливість виділити регіонам гроші на погашення боргів за облігаціями та банківськими кредитами, а також надає відстрочку за реструктурованими бюджетними кредитами.
Про це повідомляє "Комерсант".
Повідомляється, що суми коштів що виділяються буде на рівні 255 млрд руб (за ставкою 0,1% річних). І її буде розподілено на 78 регіонах з 85, які підпадають під критерії законопроекту.
За даними Мінфіну, загальний обсяг держборгу регіонів на 1 березня 2022 становив 2,474 трлн руб.
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