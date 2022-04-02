Регіонам РФ не вистачає грошей платити по кредитам

У Держдуму РФ внесли законопроект, який дає Мінфіну можливість виділити регіонам гроші на погашення боргів за облігаціями та банківськими кредитами, а також надає відстрочку за реструктурованими бюджетними кредитами.

Про це повідомляє "Комерсант".

Повідомляється, що суми коштів що виділяються буде на рівні 255 млрд руб (за ставкою 0,1% річних). І її буде розподілено на 78 регіонах з 85, які підпадають під критерії законопроекту.

За даними Мінфіну, загальний обсяг держборгу регіонів на 1 березня 2022 становив 2,474 трлн руб.