Wizz Air не літатиме в РФ
Субота, 2 квітня 2022, 12:30 -
Всі рейси авіакомпанії Wizz Air в/з РФ будуть скасовані за розкладом літнього сезону, тобто до 30 жовтня.
Про це повідомляється у соцмережах компанії.
Авіаквитки видаляються із системи бронювання. Про будь-які подальші зміни будуть відповідні оголошення.
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