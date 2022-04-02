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Wizz Air не літатиме в РФ

Субота, 2 квітня 2022, 12:30 - Ілля Колдомасов

Всі рейси авіакомпанії Wizz Air в/з РФ будуть скасовані за розкладом літнього сезону, тобто до 30 жовтня.

Про це повідомляється у соцмережах компанії.

Авіаквитки видаляються із системи бронювання. Про будь-які подальші зміни будуть відповідні оголошення.

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