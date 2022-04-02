Wizz Air не літатиме в РФ

Без "Армат", навігації та безпілотників: як санкції демілітаризують Росію Воєнно-промисловий комплекс "ерефії" зазнає суттєвих втрат. Чи зможе армія Росії після авантюри путіна нарощувати міць та чи врятує її імпортозаміщення?

Удар у серце країни-бензоколонки: Росія втрачає видобуток нафти Санкції і бойкот міжнародних компаній відрізають російських нафтовиків від технологій і не дають працювати з новими свердловинами. Чому для нафтогазового сектору РФ наслідки від таких заходів будуть руйнівними?