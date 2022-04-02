Мінекономіки: падіння у першому кварталі складає 16%

Прогноз Мінекономіки зниження ВВП в першому кварталі 2022 року складає 16%, а загальнорічне падіння може сягнути 40%.

Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

За його словами, найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. Це, зокрема, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами.

"Хоча значна частина підприємств призупинила свою діяльність, але протягом останніх 10 днів економіка в цілому почала оживати, бізнес в безпечних регіонах повертається до роботи. Особливо, варто відмітити аграріїв, які вже розпочали посівну", - запевнив він.

Нагадуємо:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінює скорочення української економіки за підсумками місяця повномасштабної війни у 35% і вище, а загальні збитки з урахуванням майбутніх періодів сягають трильйона доларів.