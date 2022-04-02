Укрзалізниця буде возити посилки Укрпошти

Igor smelyansky

Укрзалізниця та Укрпошта домовились про перевезення посилок у потягах. Перша партія посилок зі Львова до Києва вже відправлена.

Про це повідомив голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

За його словами, приватні логічничні компанії не їдуть куди небезпечно та невигідно, тому саме на Укрзалізницю та Укрпошту компанії лягає ця відповідальність.

Він додав, що раніше такі перевезення вже відбулися, останній вагон відправився 21 рік тому назад, але через незрозумілі причини така зв'язка держкомпаній перестала працювати.