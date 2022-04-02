Для викрадених українців Vodafone зробив дзвінки у посольства безкоштовними
Субота, 2 квітня 2022, 09:00
Мобільний оператор Vodafone забезпечив для примусово вивезених українців можливість безкоштовно подзвонити на номери українських посольств у сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.
Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії
Також Vodafone надає своїм абонентам, які опинились на території Росії та Білорусі, щоденно 30 безкоштовних хвилин для вхідних і вихідних дзвінків в Україну та в країні перебування, а також 30 вихідних SMS.
Усім українцям, які опинились на території країни-агресора після початку війни, надійдуть SMS з прямими контактами українських посольств у найближчих країнах.
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