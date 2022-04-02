Для викрадених українців Vodafone зробив дзвінки у посольства безкоштовними

Мобільний оператор Vodafone забезпечив для примусово вивезених українців можливість безкоштовно подзвонити на номери українських посольств у сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії

Також Vodafone надає своїм абонентам, які опинились на території Росії та Білорусі, щоденно 30 безкоштовних хвилин для вхідних і вихідних дзвінків в Україну та в країні перебування, а також 30 вихідних SMS.

Усім українцям, які опинились на території країни-агресора після початку війни, надійдуть SMS з прямими контактами українських посольств у найближчих країнах.