Всі розділи
Укр / Рус

Для викрадених українців Vodafone зробив дзвінки у посольства безкоштовними

Субота, 2 квітня 2022, 09:00

Мобільний оператор Vodafone забезпечив для примусово вивезених українців можливість безкоштовно подзвонити на номери українських посольств у сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії

Також Vodafone надає своїм абонентам, які опинились на території Росії та Білорусі, щоденно 30 безкоштовних хвилин для вхідних і вихідних дзвінків в Україну та в країні перебування, а також  30 вихідних SMS.

Усім українцям, які опинились на території країни-агресора після початку війни, надійдуть SMS з прямими контактами українських посольств у найближчих країнах.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті