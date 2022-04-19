Стало відомо, які дані мають приховувати російські банки

Російські банки тимчасово не повинні розкривати проміжну і річну бухгалтерську звітність, аудиторський висновок по ній, інформацію про ризики, управління ризиками і капіталом, що приймаються і дані про інструменти капіталу.

Таке рішення ухвалив місцевий центробанк, повідомляє Інтерфакс.

Ця обмеження стосується звітності починаючи від 31 грудня 2021 року та закінчуючи звітністю за 30 вересня 2022 року. ЦБ також на своєму сайті не публікуватиме форми звітності банків за всі звітні дати до 1 жовтня 2022 року.

Нагадуємо:

Раніше ЦБ РФ вирішив тимчасово скоротити обсяг розкриття звітності банками. Починаючи зі звітності за лютий 2022 року, кредитні організації не повинні публікувати фінансову звітність.