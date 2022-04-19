Всі розділи
Укр / Рус

Японія збільшить обсяг позик Україні

Вівторок, 19 квітня 2022, 22:28 - Ілля Колдомасов

Японія пообіцяла збільшити обсяг позик, що надаються Україні, зі 100 мільйонів доларів до 300.

Про це пишуть західні ЗМІ з посиланням на заяву прем'єра країни, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "підтримка економіки України є нагальним завданням".

Нагадуємо:

Японія планує заборонити імпорт російського вугілля через звірства Росії в ході війни проти України, попри те, що залежить від РФ на 13% свого імпорту.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Японія
Матеріали за темою
Toyota призупинить виробництво на дев'яти заводах у Японії 18 квітня 2022, 18:41
Кабмін домовився з урядом Японії про залучення 13 мільярдів єн допомоги 15 квітня 2022, 18:44
Honda інвестує 40 мільярдів доларів у виробництво електромобілів 12 квітня 2022, 13:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті