Японія збільшить обсяг позик Україні
Вівторок, 19 квітня 2022, 22:28 -
Японія пообіцяла збільшити обсяг позик, що надаються Україні, зі 100 мільйонів доларів до 300.
Про це пишуть західні ЗМІ з посиланням на заяву прем'єра країни, передає Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що "підтримка економіки України є нагальним завданням".
Нагадуємо:
Японія планує заборонити імпорт російського вугілля через звірства Росії в ході війни проти України, попри те, що залежить від РФ на 13% свого імпорту.
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