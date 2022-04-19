Японія збільшить обсяг позик Україні

Японія пообіцяла збільшити обсяг позик, що надаються Україні, зі 100 мільйонів доларів до 300.

Про це пишуть західні ЗМІ з посиланням на заяву прем'єра країни, передає Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що "підтримка економіки України є нагальним завданням".

Нагадуємо:

Японія планує заборонити імпорт російського вугілля через звірства Росії в ході війни проти України, попри те, що залежить від РФ на 13% свого імпорту.