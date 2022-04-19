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Перший банк починає виплати гарантованого відшкодування віддалено

Вівторок, 19 квітня 2022, 21:08 - Ілля Колдомасов

Вкладники банків, що ліквідуються зможуть отримувати гарантоване відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банків-агентів.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.

З 19 квітня ПриватБанк починає виплати відшкодувань вкладникам без їх особистої̈ присутності в установі банку (online). Це перший банк-агент, який реалізував ініціативу. Для отримання гарантованої суми дистанційно потрібно бути клієнтом фінустанови та пройти ідентифікацію.

У фонді заявили, що є вірогідність, що такий "пілотний проет" запрацює ще у двох банках.

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Приватбанк
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