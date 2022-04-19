Перший банк починає виплати гарантованого відшкодування віддалено
Вівторок, 19 квітня 2022, 21:08 -
Вкладники банків, що ліквідуються зможуть отримувати гарантоване відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банків-агентів.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.
З 19 квітня ПриватБанк починає виплати відшкодувань вкладникам без їх особистої̈ присутності в установі банку (online). Це перший банк-агент, який реалізував ініціативу. Для отримання гарантованої суми дистанційно потрібно бути клієнтом фінустанови та пройти ідентифікацію.
У фонді заявили, що є вірогідність, що такий "пілотний проет" запрацює ще у двох банках.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"